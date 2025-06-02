В Белгородской области из-за атаки беспилотника пострадал житель

В поселке Майский Белгородского района Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект, в результате чего ранения получил местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Скорая оказала ему медпомощь на месте. От госпитализации белгородец отказался. Также повреждения получила легковушка.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов