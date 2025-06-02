Два мирных жителя пострадали при атаке на «Газель» в Белгородской области

FPV-дрон атаковал «Газель», ехавшую в районе села Доброе Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Первый белгородец получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, второй — баротравму. Обоих доставили в Шебекинскую центральную райбольницу. Для дальнейшего лечения пациентов переведут в горбольницу №2 в облцентре.

«Газель» повреждена.

Алина Морозова