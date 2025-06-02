Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым до начала переговоров делегаций

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил, что беседовал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед началом второго раунда переговоров. Глава российской делегации сказал, что разговор сильно повлиял на ход общей встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

«Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии (переговоров.— "Ъ")»,— сказал господин Мединский журналистам (цитата по ТАСС). Он не рассказал, что конкретно успел обсудить с министром обороны Украины до переговоров. До этого источник ТАСС и «Интерфакса» говорил, что встреча глав российской и украинской делегаций длилась два с половиной часа.

Общая встреча продлилась чуть больше часа. Обе стороны предоставили друг другу тексты меморандумов. Россия и Украина договорились дать ответ на тексты предложений в течение недели.

Украинский документ, опубликованный Financial Times, предполагает полное и безусловное прекращение огня на суше, в небе и в море для продолжения переговоров. Российский меморандум ставит перед Украиной условие о полном выводе ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого, согласно тексту документа, наступит 30-дневное прекращение огня.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Екатерина Отрашкевич