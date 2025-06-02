Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым до начала переговоров делегаций
Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил, что беседовал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед началом второго раунда переговоров. Глава российской делегации сказал, что разговор сильно повлиял на ход общей встречи.
Фото: Murad Sezer / Reuters
«Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии (переговоров.— "Ъ")»,— сказал господин Мединский журналистам (цитата по ТАСС). Он не рассказал, что конкретно успел обсудить с министром обороны Украины до переговоров. До этого источник ТАСС и «Интерфакса» говорил, что встреча глав российской и украинской делегаций длилась два с половиной часа.
Общая встреча продлилась чуть больше часа. Обе стороны предоставили друг другу тексты меморандумов. Россия и Украина договорились дать ответ на тексты предложений в течение недели.
Украинский документ, опубликованный Financial Times, предполагает полное и безусловное прекращение огня на суше, в небе и в море для продолжения переговоров. Российский меморандум ставит перед Украиной условие о полном выводе ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого, согласно тексту документа, наступит 30-дневное прекращение огня.
Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».