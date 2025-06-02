СМИ: Мединский и Умеров провели встречу до начала переговоров делегаций

Помощник президента России Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций в Стамбуле. Об этом сообщил источник ТАСС и «Интерфакса». По его словам, встреча длилась два с половиной часа.

«Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров»,— отметил собеседник агентств. Встреча российской и украинской делегаций была менее продолжительной и длилась чуть больше часа.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что переговоры завершились «не негативно». Россия и Украина обсудили тему возвращения детей и договорились об обмене пленными по формуле «6000 на 6000». Кроме того, Россия передала Украине меморандум из двух частей, в котором описаны условия прекращения огня и достижения долгосрочного мира.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».