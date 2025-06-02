Меморандум России предполагает полный отвод ВСУ из новых регионов

Предоставленный российской стороной меморандум предполагает полный отвод вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это следует из пятого пункта третьего раздела документа.

С момента отвода ВСУ из указанных регионов, согласно тексту меморандума, будет установлен 30-дневный режим прекращения огня. При этом требования по полному отводу войск и полной реализации «пакетного соглашения» должны быть исполнены в течение этого срока.

Россия передала Украине свой текст меморандума в рамках второго раунда переговоров. Он состоялся в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Украинская сторона также передала России свои условия соглашения и пообещала предоставить ответ на российские требования в течение недели.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Екатерина Отрашкевич