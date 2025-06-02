Мединский: меморандум России по Украине — не ультиматум

Помощник российского президента Владимир Мединский, возглавлявший делегацию России на переговорах в Стамбуле, подчеркнул, что предложенный Киеву меморандум — не ультиматум. По его словам, предложения России могут привести к долгосрочному миру.

«Это как раз совсем не ультиматум. Это предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира. Или, по меньшей мере, прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира»,— сказал господин Мединский журналистам (цитата по ТАСС).

Россия передала Украине проект меморандума на сегодняшних переговорах в Стамбуле. Украинская сторона пообещала дать свой ответ в течение недели. По данным Axios, в документе содержится требование о выводе ВСУ из присоединенных к РФ регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Предложение также предполагает возвращение на Украину десяти украинских детей.

Лусине Баласян