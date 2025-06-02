IIHF утвердила состав групп на олимпийский хоккейный турнир без сборной России

Международная федерация хоккея (IIHF) сформировала группы мужского и женского турниров Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что окончательный состав групп был утвержден IIHF после соответствующей просьбы Международного олимпийского комитета (МОК) «в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года», согласно которой группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может выступать в командном виде спорта.

У мужчин в группе А сыграют сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Франции, в группе В — сборные Финляндии, Швеции, Словакии и Италии, в группе С — сборные США, Германии, Латвии и Дании. У женщин группа А состоит из команд Канады, США, Финляндии, Швеции и Швейцарии, группа В — из команд Японии, Швеции, Германии, Италии и Франции.

Недопуск сборной России в мае анонсировал глава IIHF Люк Тардиф. В разговоре с шведским телеканалом SVT Sport он уточнил, что о решении МОК должен уведомить Олимпийский комитет России (ОКР). Вот и теперь господин Тардиф в ответ на вопрос, является ли решение МОК окончательным, сказал, что «решение о допуске россиян принимает МОК, это не решение IIHF». При этом в начале февраля совет IIHF продлил санкции против российских хоккеистов: в сезоне-2025/26 они также не смогут играть в турнирах под эгидой организации, в частности на чемпионатах мира.

27 мая ОКР сообщил о намерении оспорить недопуск российских хоккеистов до Олимпиады-2026. Если бы сборная России участвовала в Играх, она оказалась бы в одной группе с командами США, Словакии и Латвии.

В феврале 2022 года IIHF отстранил российских спортсменов от международных соревнований из-за начала военной спецоперации на Украине.

Роман Левищев