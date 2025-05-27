ОКР планирует оспорить недопуск российских хоккеистов на Олимпиаду-2026

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен оспорить недопуск российской сборной по хоккею на Игры 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф в интервью шведскому изданию SVT Sport заявил, что сборная России не будет допущена до Олимпиады 2026 года, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Господин Тардиф сказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил ОКР об этом решении. 27 мая в МОК сообщили, что IIHF апеллирует к рекомендации комитета от 2023 года, согласно которой группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может выступать в командных видах спорта.

«Отстранение российской хоккейной сборной от всех международных соревнований началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году. Юристы ОКР сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее бездействий МОК. Препятствия, на которые ссылается МОК, устранены, и организация об этом официально уведомлена. Российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир»,— заявили в ОКР.

В 2023 году МОК отстранил ОКР из-за включения в свой состав региональных олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Из-за отстранения ОКР не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения.

В феврале 2022 года IIHF отстранил российских спортсменов от международных соревнований, проходящих под эгидой организации, из-за начала спецоперации на Украине. Тогда же МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в турнирах. В 2023 году организация предоставила атлетам из России возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

Таисия Орлова