Задержан четвертый подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании

Сегодня Скотленд-ярд сообщил о задержании 48-летнего мужчины — четвертого подозреваемого по делу о поджоге дома премьер-министра Великобритании сэра Кира Стармера. Имя и гражданство задержанного не раскрываются до предъявления официальных обвинений, которое может произойти через несколько дней.

Мужчина был задержан в лондонском аэропорту Станстед по подозрению в преступном сговоре для совершения поджогов с намерением создать угрозу для жизни. Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел утром 12 мая. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается.

От поджога, по данным полиции, пострадала лишь дверь дома. Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами, случившимися ранее. 8 мая загорелся автомобиль, который Кир Стармер продал в прошлом году соседу, а 11 мая был пожар у входа в один из домов на севере Лондона, где он с семьей какое-то время проживал.

В мае полиция задержала еще троих подозреваемых — граждан Украины Романа Лавриновича и Петра Починка и гражданина Румынии Станислава Карпюка. Им были предъявлены обвинения в преступном сговоре и поджогах. В конце мая Financial Times писала, что, по данным ее источников, британские спецслужбы расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджоги.

Яна Рождественская