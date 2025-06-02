Дальнобойщик рассказал, как пытался сбивать дроны ВСУ камнями в Иркутской области

Рядом с поселком Средний в Иркутской области дальнобойщики, оказавшиеся на стоянке в момент атаки, пытались сбивать вылетавшие из фуры украинские беспилотники камнями. Об этом рассказал водитель Антон Мацкевич.

«Делали все что могли, пока она не рванула уже внутри… Они находились в кузове, и мы бросали камни, чтобы они не взлетали, чтобы они были прижаты»,— сказал дальнобойщик «Комсомольской правде».

Атака беспилотников на воинскую часть поселке Средний Усольского района произошла накануне. По информации губернатора региона Игоря Кобзева, дроны вылетали из припаркованной фуры, а «неравнодушные граждане» пытались их сбивать. Он уточнил, что власти могут поощрить местных жителей за такой поступок.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».

Екатерина Отрашкевич