Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как искусственный интеллект помогает в найме сотрудников и облегчает их работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На работу все чаще принимают чат-боты. Компании, которые внедрили цифровые решения, смогли на 80% сократить объем рутинных операций, наполовину уменьшить число ошибок и время найма. Затраты, связанные с процессом поиска сотрудника и приема его на работу, снизились на 30%. А весь рынок HR-технологий в России в 2024-м вырос на 40% — по крайней мере, так оценили ситуацию в сервисе «Авито Работа», пишет Sostav.

Применение чат-ботов получает все новые формы. Например, на кассах кофеен можно встретить QR-коды для так называемых теплых кандидатов, которые тут же могут ознакомиться с текущими вакансиями. Четверть пользователей такого чат-бота в итоге проходила стажировку. А HR-команде из трех человек удалось обработать заявки 45 тыс. кандидатов за год. В корпорациях такие помощники уточняют, в какое время удобнее пообщаться, подсказывают контакты рекрутеров и многое другое. Один из телеком-игроков уже экономит так 155 человеко-часов в месяц.

На рынке человеческих ресурсов стремительно меняются правила игры. Экономическая нестабильность подталкивает бизнес к автоматизации HR-процессов. Алгоритмы, принимающие и сортирующие резюме, замещают менеджеров, которые рискуют остаться без работы. Даже собеседования начинают проводить роботы. На этом фоне развиваются сервисы, позволяющие апгрейдить резюме так, чтобы другие принимающие системы их сочли релевантными. Процветают консультанты по трудоустройству, которые сами заводят чат-ботов. Не приходится удивляться, когда вежливый и сдержанный собеседник Настя вдруг сменяет тон на прямой и слегка вызывающий — подключился человек, что радостно.

Консультанты по карьере, кстати, все чаще говорят о том, что схема с вакансиями и резюме изжила себя. От этого, как от Tinder, устали все. Кому-то это покажется диким и дерзким, но, по словам специалистов, теперь все уместнее находить работодателя самостоятельно и писать личное письмо. По крайней мере, чего чат-боты пока не могут дать, так это понимания степени искренней заинтересованности человека.

Яна Лубнина