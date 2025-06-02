Илон Маск анонсировал мессенджер на платформе соцсети X

Владелец соцсети X американский бизнесмен Илон Маск сообщил о запуске системы обмена сообщениями XChat. Пользователям будут доступны исчезающие сообщения, пересылка файлов, а также аудио- и видеозвонки. Причем для звонков не нужен будет номер телефона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

Господин Маск утверждает, что система написана на языке Rust и использует «шифрование в стиле биткойна». Портал Techcrunch уточняет, что сейчас тестируется бета-версия XChat. Доступ к ней получили некоторые пользователи X, оформившие платную подписку.

XChat задуман как более надежная версия существующей функции DM (прямых сообщений), которая была введена в Twitter до его покупки бизнесменом и переименования в X.

Илон Маск купил соцсеть Twitter в 2022 году, сумма сделки составила $44 млрд. Он сменил название соцсети на X в июле 2023-го. В марте 2025 года предприниматель продал соцсеть X своему стартапу xAI, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Стоимость X была оценена в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга).