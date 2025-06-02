В Самаре чиновники потеряли экспертизу проекта стройки офисного центра на месте озера

В администрации Самары не сохранилась копия экспертизы проекта строительства офисного центра на месте озера. Установлено, что документ разрабатывала негосударственная компания. Об этом сообщил зампред Совета депутатов Октябрьского района Дмитрий Асеев со ссылкой на ответ чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Подключим надзорные органы, чтобы все же выяснить, а была ли экспертиза?»— говорится в сообщении.

В ближайшее время парламентарий направит соответствующее обращение в прокуратуру. Также чиновники подтвердили Дмитрию Асееву, что здание планируется построить на месте озера. При этом разрешение на возведение объекта, которое выдал региональный минстрой компании-застройщику ООО «Трансформер», действует до 2 декабря 2025 года.

В апреле 2025 года стало известно о том, что в Самаре на улице Осипенко, 11, планируется строительство десятиэтажного офисного здания общей площадью 3,6 тыс. кв. м. На его территории будет обустроено девять парковочных мест.

По данным сайта наш.дом.рф, здание планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года. Ключи выдадут 1 декабря того же года.

Объект планируется возвести на расстоянии 15 м между жилыми домами на территории бывшего озера, где 10 лет назад уже начиналась стройка здания, но в итоге ее приостановили. После того, как был залит фундамент, выяснилось, что он поднимается и опускается вместе с грунтом, и это может привести к деформации строения.

Местные жители собирают подписи против строительства здания и собираются направить обращение в прокуратуру. В контрольном органе «Ъ-Волга» подтвердили законность выдачи разрешения на возведение объекта. Депутат Госдумы Михаил Матвеев осудил самарских чиновников за разрешение строить офисный центр на месте озера.

Георгий Портнов