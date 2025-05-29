В Самаре прокуратура сочла законным разрешение на стройку офисного центра на места озера

Разрешение на строительство офисного центра во дворе жилых домов на улице Больничной, 20, и 20а, и проспекте Ленина, 1, в Самаре было выдано законно. Об этом говорится в ответе прокуратуры Октябрьского района города на обращение «Ъ-Волга».

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Контрольный орган установил, что в декабре 2021 и июле 2022 года ООО «Трансформер» получило положительное заключение негосударственной экспертизы на проект стройки объекта. После этого компания обратилась в региональный минстрой с заявлением на выдачу разрешения на строительство офисного центра. Так как основания для отказа отсутствовали, ведомство выдало разрешение 25 октября 2022 года.

Речь идет о здании общей площадью 3,6 тыс. кв. м. На его территории будет обустроено девять парковочных мест.

Объект планируется возвести на расстоянии 15 м между жилыми домами на территории бывшего озера, где 10 лет назад уже начиналась стройка здания, но в итоге ее приостановили. После того, как был залит фундамент, выяснилось, что он поднимается и опускается вместе с грунтом, и это может привести к деформации строения.

Местные жители выступили против строительства офисного центра. Они собирают подписи, чтобы направить обращение в прокуратуру.

Зампред совета депутатов Октябрьского района Самары Дмитрий Асеев сомневается в законности выдачи разрешения на возведение объекта и отмечает, что как минимум стройка нарушит требования к инсоляции. Парламентарий обратился по этому вопросу в мэрию Самары и правительство региона. Также депутат Государственной думы Михаил Матвеев подверг критике разрешение региональных чиновников на стройку здания.

Георгий Портнов