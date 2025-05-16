Депутат Госдумы осудил самарских чиновников за разрешение строить офисный центр на месте озера

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев подверг критике разрешение региональных чиновников на строительство офисного центра на территории бывшего озера в Самаре. Речь идет об объекте, который планируется возвести на расстоянии 15 м в между жилыми домами в Октябрьском районе города. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«О чем думают власти, выдавая такие разрешения на строительство, непонятно. Точнее, понятно: они думают, как побыстрее "капитализировать" свою чиновничью подпись на таких проектах»,— говорится в сообщении.

В апреле 2025 года стало известно о том, что в 2022 году региональный минстрой выдал ООО «Трансформер» разрешение на строительство десятиэтажного офисного здания общей площадью 3,6 тыс. кв. м на улице Осипенко, 11. На его территории будет обустроено девять парковочных мест.

В настоящее время проводится заливка и армирование первого этажа здания.

Хотя чиновники утверждают, что проект прошел согласование и не противоречит требованиям, зампред совета депутатов Октябрьского района Самары Михаил Асеев сомневается в его законности и отмечает, что как минимум стройка нарушит требования к инсоляции. Он провел встречу с местными жителями, которые собирают подписи против стройки, чтобы направить обращение в прокуратуру.

Около десяти лет назад рядом с этим участком уже пытались возвести здание. Однако после того, как был залит фундамент, стройку заморозили: оказалось, что он поднимается и опускается вместе с грунтом, и это может привести к деформации строения.

Георгий Портнов