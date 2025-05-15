В Самаре жители собирают подписи против стройки офисного центра на месте бывшего озера

Жители домов на улицах Больничной, Осипенко и Искровской в Самаре выступили против строительства десятиэтажного офисного здания в центре города. Об этом сообщил заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского района Дмитрий Асеев, который провел встречу с горожанами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Десять этажей полностью нарушат требования ряда нормативных документов (включая постановление Госстроя России 94 от 1999 г, об инсоляции — попадание солнечного света), а автомобили офисного здания начнут парковаться внутри близлежащих домов, где сейчас сложно разьехаться»,— говорится в сообщении.

По информации Дмитрия Асеева, на территории, где планируется строительство офисного здания, ранее располагалось озеро, в котором любили плавать утки (они до сих пор прилетают на это место). Сейчас площадка огорожена.

Около десяти лет назад рядом с этим участком уже пытались возвести здание. Однако после того, как был залит фундамент, стройку заморозили: оказалось, что он поднимается и опускается вместе с грунтом, и это может привести к деформации строенияю.

По информации министерства строительства Самарской области, разрешение на возведение офисного здания на улице Осипенко, 11, было выдано ООО «Трансформер» 25 октября 2022 года. Проект застройки был подготовлен на основании градостроительного плана от 25 июня 2019 года, и у застройщика есть правоустанавливающие документы на указанный земельный участок. При этом размещение офисного здания на этой территории, по словам чиновников, «относится к основным разрешенным видам использования недвижимости». В декабре 2021 и июле 2022 года проект прошел экспертизы, которые подтвердили соответствие документации требованиям технических регламентов, включая санитарные, экологические, а также нормы пожарной безопасности и итоги инженерных изысканий, утверждают в региональном минстрое.

По информации на сайте наш.дом.рф, здание планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года. Ключи выдадут 1 декабря того же года. В офисном центре общей площадью 3,6 тыс. кв. м разместятся 185 нежилых помещений. На его площадке обустроят девять парковочных мест.

В настоящее время Дмитрий Асеев готовит депутатские обращения в администрацию Самары и региональное правительство. Парламентарий намерен запросить проектную документацию, разрешение на строительство объекта и экспертизу, которые, по словам депутата, вызывают много вопросов.

«Особый интерес вызывает согласование понижающих коэффициентов. Например, при десятиэтажном офисном здании коэффициентами установлено всего девять парковочных мест»,— прокомментировал Дмитрий Асеев «Ъ-Волга».

Одновременно с этим жители собирают подписи против возведения офисного центра. Вместе с соответствующим обращением их планируется направить в прокуратуру.

Георгий Портнов