Владелец танкера «Волгонефть-239» не смог оспорить штраф

Вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) о признании ЗАО «Волгатранснефть», владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-239», виновным в нарушении требований технических регламентов при эксплуатации судна. Это привело к крушению танкера в декабре прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пятнадцатый Апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу судовладельца на решение АСКК о привлечении к административной ответственности. Информация опубликована на сайте суда. Компании «Волгатранснефть» предстоит выплатить штраф в сумме 30 тыс. руб.

Административное производство в отношении ЗАО «Волгатранснефть» было возбуждено Новороссийской транспортной прокуратурой, которая выяснила, что нефтеналивной танкер «Волгонефть-239» класса «река-море» предназначен для плавания в условиях морских районов, в том числе в Азовском и Черном море, в период с марта по ноябрь. В момент кораблекрушения 15 декабря 2024 года судно с грузом мазута находилось в районе порта Кавказ за пределами сроков навигации.

Компания «Волгатранснефть» оспаривала решение АСКК в апелляции, утверждая, что танкер находился в районе порта Кавказ после окончания сроков навигации в связи с невозможностью своевременно перегрузить мазут на судно-накопитель, за что судовладелец ответственности не несет.

Подробнее о претензиях к владельцам затонувших танкеров — в материале «Ъ» «Морские спасатели определились с ущербом».

Анна Перова, Краснодар