За сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 152 боеприпасами

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 152 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Двое мирных жителей ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В ряде населенных пунктов установлены разрушения домов, транспортных средств и инфраструктуры.

В Белгородском районе по поселку Малиновка, селам Лозовое и Толоконное выпустили один боеприпас, также эти населенных пункты атаковали два беспилотника. В селе Толоконное в результате обстрела ранена мирная жительница, ей оказана медпомощь, лечение она продолжает амбулаторно. Установлены повреждения частного дома, надворной постройки и легкового автомобиля. В селе Лозовое повреждены частный дом и хозпостройка. В поселке Малиновка ночью от удара FPV-дрона загорелся частный дом — бойцы самообороны возгорание ликвидировали.

В Валуйском округе села Борки, Двулучное, Долгое и Шелаево атаковали восемь беспилотников, из них четыре были подавлены и сбиты. В селе Двулучное повреждены складское помещение и автобус, в селе Шелаево — забор частного дома. Утром в округе отключилось электричество. Без света остаются частично поселок Уразово, а также полностью села Двулучное, Логачевка и хутора Бережанка, Миронов.

В Волоконовском районе села Борисовка, Голофеевка, Грушевка и Коновалово подверглись артобстрелу — по ним выпущен один боеприпас, а также восемь БПЛА, один из них сбила система ПВО. В селе Грушевка в той или иной степени повреждены инфраструктурный объект связи, частный дом, надворная постройка, два транспортных средства и одна единица сельхозтехники. В селе Голофеевка от падения обломков дронов загорелась сухая трава, пожар уже потушен.

В Грайворонском округе поселки Горьковский, Чапаевский, села Безымено, Мокрая Орловка, Мощеное, Пороз и Сподарюшино подверглись трем обстрелам 15 боеприпасами, также эти населенные пункты атаковали шесть дронов. В поселке Чапаевский повреждены административное здание предприятия и соцобъект.

Над Красногвардейским районом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа.

В Краснояружском районе по поселкам Задорожный, Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и хутору Высокий выпустили 31 боеприпас в ходе десяти обстрелов, также эти населенные пункты атаковали девять дронов. Информация о последствиях уточняется.

Система ПВО сбила по одному БПЛА над Новооскольским округом и Ракитянским районом.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Зимовное, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе и Ржевка были обстреляны шесть раз, ВСУ выпустили по ним 14 боеприпасов. Также эти населенные пункты подверглись атакам 54 дронов, 38 из них ликвидированы. В городе Шебекино зафиксированы повреждения автомобиля, административного здания, социального и коммерческого объектов. На территории предприятия установлены повреждения трех зданий, машины и ЛЭП. В селе Вознесеновка повреждены частный дом, забор и служебный микроавтобус, в селе Нежеголь — ЛЭП, три частных дома и надворная постройка, в селе Маломихайловка — пять транспортных средств и гараж, в селе Нижнее Березово-Второе — частный дом и ЛЭП, в селе Муром — две надворные постройки, заборы двух домов и машина. Вчера в больницу самостоятельно обратилась мирная жительница, получившая баротравму при атаке дрона в селе Вознесеновка 30 мая. Ей оказали помощь, лечение продолжает амбулаторно.

Сутками ранее Вячеслав Гладков сообщал об ударах по Белгородской области как минимум 98 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Один человек погиб, пятеро ранены.

Мария Старикова