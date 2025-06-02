Мирная жительница погибла при обстреле белгородского поселка

В результате обстрела поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области погибла мирная жительница и пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Тело мирной жительницы извлекли из-под завалов частного дома, в который попал снаряд. Девочка получила контузию во время обрушения постройки: она ехала рядом на велосипеде. Ребенка отправили в детскую областную больницу.

На месте работают сотрудники МЧС, бойцы теробороны, волонтеры. Информация о последствиях уточняется.

Алина Морозова