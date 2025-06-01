В Белгородской области от удара украинского дрона ранен боец «Орлана»

В селе Архангельское Шебекинского округа Белгородской области от удара украинского дрона ранен боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение руки. Его отвезли в Шебекинскую ЦРБ и оказали медпомощь. По данным главы региона, бойца отпустили на амбулаторное лечение.

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 152 боеприпасами, в том числе с беспилотников, двое мирных жителей ранены, сообщал 1 июня Вячеслав Гладков . В ряде населенных пунктов установлены разрушения домов, транспортных средств и инфраструктуры.

Мария Старикова