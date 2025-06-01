«РИА Новости»: переговоры в Стамбуле состоятся, несмотря на удары по регионам РФ

Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены в Стамбуле 2 июня, несмотря на атаки ВСУ на российские регионы. Об этом сообщил источник «РИА Новости».

1 июня в результате подрыва обрушились мосты в Курской и Брянской областях, также БПЛА ударили по военным частям в Мурманской и Иркутской областях, последняя стала первой зафиксированной атакой Украины на Сибирь.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, уже прибыл в Стамбул. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Стороны обсудят возможную встречу президентов России и Украины. Украинские переговорщики также будут добиваться прекращения огня, освобождения пленных, а также возвращения детей, которые оказались на территории РФ в результате военных действий.

Подробнее о новом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».