ТАСС: делегация России прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

Переговорная команда России прибыла в Стамбул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 2 июня должен состояться второй раунд прямых российско-украинских переговоров.

По информации агентства, встреча планируется в 13:00 мск во дворце Чираган. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Переговорная группа Украины расширена с 12 человек до 14, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.

Представители РФ приедут с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня, говорила представитель МИД России Мария Захарова. По словам господина Зеленского, украинские переговорщики будут добиваться безусловного прекращения огня, освобождения пленных, а также возвращения детей, которые оказались на территории РФ в результате военных действий. Также стороны обсудят возможную встречу президентов России и Украины.

Елизавета Шмакова