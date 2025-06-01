Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в Брянской области

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в крушении поезда в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что жители Татарстана сопереживают семьям погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отдельно поддержал родителей, чьи дети пострадали и находятся в больнице.

Раис Татарстана также обратился к губернатору Брянской области Александру Богомазу, заверив его, что республика готова оказать всю необходимую помощь.

В Брянской области ночью 1 июня с рельсов сошел поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. В результате аварии погибли семь человек, пострадал 73 человека, включая троих детей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что причиной инцидента стал подрыв моста.

Влас Северин