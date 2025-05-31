«Хамас» заявил о передаче посредникам ответа на предложение США по Газе

«Хамас» заявил, что передал посредникам свой ответ на предложение спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа. Палестинское движение требует постоянного прекращения огня в анклаве, вывода израильских войск и обеспечения ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа. Заявление «Хамаса» приводит Reuters.

Палестинское движение готово освободить десять израильских заложников и передать тела 18 погибших. В обмен «Хамас» требует освобождения согласованного числа палестинских заключенных.

Телеканал «Аль-Арабия» сообщал, что план Стива Уиткоффа предполагает, что Вашингтон, Каир и Доха будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в течение 60 дней с момента заключения соглашения. Они же выступят гарантами в случае его продления.

Инициатива также предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней, освобождение десяти живых заложников и возвращение останков 18 погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Предполагается, что сразу после того, как «Хамас» согласится с условиями, в анклав будет доставлена гуманитарная помощь.

Что пишут зарубежные СМИ о переговорах Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ FM».

Елизавета Шмакова