В Сочи на создание нового пешеходного моста потрачено более 500 млн рублей

Общий объем инвестиций в строительство нового пешеходного моста «Волшебный лист» в Центральном районе Сочи составил более 500 млн руб. Об этом сегодня на торжественном открытии объекта рассказала журналистам руководитель ГК «ДЕСО» Анна Невзорова. Она отметила, что мост построен на средства группы компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Десо» Фото: ГК «Десо»

«То что мы создали, это на самом деле уникальный инженерный проект с ажурной конструкцией, которая собрана на питерском заводе.“Волшебный лист” имеет множество подсветок, и в зависимости от определенного праздника или времени года его можно будет окрашивать в разные цвета»,— поделилась руководитель группы компаний.

Помимо Анны Невзоровой с речью на мероприятии выступили: глава Сочи Андрей Прошунин, председатель городского собрания города-курорта Виктор Филонов, депутаты Госдумы Константин Затулин и Сергей Кривоносов.

«Я уверен, что этот мост станет одной из визитных карточек нашего замечательного Сочи»,— отметил Андрей Прошунин.

Как рассказали в пресс-службе ГК «ДЕСО», протяженность сооружения — 50 метров, высота — 7 метров, вес — около 300 тонн. Каркас сооружения состоит из стальных труб разного диаметра. Он изогнут в нескольких плоскостях благодаря 3D-моделированию и высокоточной гибке материала. «Мост выполнен с применением “зеленых” технологий: без вмешательства в русло реки и с бережным отношением к экосистеме",— сообщили в группе компаний.

Новый мост соединяет пляж и речную набережную «Ривьера» с Приморской набережной, интегрируя городской ландшафт в пешеходный маршрут в рамках концепции «Две реки — одно море», отметили в пресс-службе группы компаний. Там добавили, что также завершена реновация набережной левого берега Сочи рядом с Северным молом морского порта.

Сегодня, 31 мая, ровно сто лет с того момента, как Сочи приобрел официальный статус курорта общегосударственного значения.

Андрей Куценко