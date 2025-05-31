Сочи отмечает 100-летний юбилей города

Сто лет назад Сочи приобрел официальный статус курорта общегосударственного значения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По его словам, праздник, который отмечается накануне высокого летнего сезона, в первую очередь посвящен жителям Сочи. Город-курорт входит в пятерку самых населенных муниципалитетов Краснодарского края. В нем проживает 561 тыс. человек.

«Благодаря вашей энергии, преданности и созидательному труду наш город год за годом становится еще комфортнее, современнее и привлекательнее для миллионов гостей»,— написал господин Прошунин.

С начала 2025 года Сочи посетило 2,5 млн туристов. Прирост турпотока составил около 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алена Воробьева