«Сочи» и «Ахмат» завоевали право выступить в премьер-лиге через стыковые матчи

Победителями по сумме переходных матчей между представителями Российской премьер-лиги и первой лиги стали «Сочи» и «Ахмат». Клуб с берегов Черного моря, который попал в стыки с пятого места в первом дивизионе, потерпев домашнее поражение от «Пари Нижнего Новгорода» — 1:2, взял верх на выезде — 3:1. Гости забили три мяча еще до перерыва, причем Мартин Крамарич оформил дубль в компенсированное время первого тайма, на что хозяева потом ответили лишь голом с пенальти в исполнении Хуана Боселли. Интересно, что «Сочи» перед ответным матчем покинул главный тренер Роберт Морено. По неофициальной информации, это произошло из-за конфликта испанского специалиста со спортивным директором Андреем Орловым, так что руководство основной командой было возложено на тренера молодежного состава Кирилла Гашичева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Пари Нижний Новгород»—«Сочи»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Матч между командами «Пари Нижний Новгород»—«Сочи»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Таким образом, сочинцы вернулись в РПЛ, из которой вылетели по итогам сезона-2023/24. Но и «Нижнему Новгороду», по всей видимости, не грозит вылет в связи с тем, что прописку в элите потеряли «Химки», не прошедшие лицензирование из-за финансовых проблем. Учитывая, что нижегородцы показали лучший результат среди тех, кто выбыл в первую лигу по спортивному принципу, а это еще «Оренбург» и «Факел», заняв 13-е место, то, скорее всего, исполком Российского футбольного союза на ближайшем заседании примет решение в их пользу.

«Ахмат» отстоял место в РПЛ, с трудом одолев «Урал». Любопытно, что после поражения в Екатеринбурге со счетом 1:2 подал в отставку главный тренер грозненцев Сергей Ташуев, и на ответный матч их вывел его помощник Федор Щербаченко. Благодаря голам Георгия Мелкадзе, который реализовал пенальти, и Даниила Зорина хозяева выиграли 2:0.

Александр Ильин