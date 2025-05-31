«Сочи» и «Ахмат» завоевали право выступить в премьер-лиге через стыковые матчи
Победителями по сумме переходных матчей между представителями Российской премьер-лиги и первой лиги стали «Сочи» и «Ахмат». Клуб с берегов Черного моря, который попал в стыки с пятого места в первом дивизионе, потерпев домашнее поражение от «Пари Нижнего Новгорода» — 1:2, взял верх на выезде — 3:1. Гости забили три мяча еще до перерыва, причем Мартин Крамарич оформил дубль в компенсированное время первого тайма, на что хозяева потом ответили лишь голом с пенальти в исполнении Хуана Боселли. Интересно, что «Сочи» перед ответным матчем покинул главный тренер Роберт Морено. По неофициальной информации, это произошло из-за конфликта испанского специалиста со спортивным директором Андреем Орловым, так что руководство основной командой было возложено на тренера молодежного состава Кирилла Гашичева.
Матч между командами «Пари Нижний Новгород»—«Сочи»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Таким образом, сочинцы вернулись в РПЛ, из которой вылетели по итогам сезона-2023/24. Но и «Нижнему Новгороду», по всей видимости, не грозит вылет в связи с тем, что прописку в элите потеряли «Химки», не прошедшие лицензирование из-за финансовых проблем. Учитывая, что нижегородцы показали лучший результат среди тех, кто выбыл в первую лигу по спортивному принципу, а это еще «Оренбург» и «Факел», заняв 13-е место, то, скорее всего, исполком Российского футбольного союза на ближайшем заседании примет решение в их пользу.
«Ахмат» отстоял место в РПЛ, с трудом одолев «Урал». Любопытно, что после поражения в Екатеринбурге со счетом 1:2 подал в отставку главный тренер грозненцев Сергей Ташуев, и на ответный матч их вывел его помощник Федор Щербаченко. Благодаря голам Георгия Мелкадзе, который реализовал пенальти, и Даниила Зорина хозяева выиграли 2:0.