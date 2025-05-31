В Ставрополе похоронили погибшего при взрыве замглавы города Гурциева

Первого заммэра Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева похоронили на Крестовоздвиженском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Участник кадровой программы «Время героев» погиб в результате взрыва в ночь на 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Церемония прощания с господином Гурциевым прошла в ставропольском храме Сергия Радонежского. Мероприятие посетили несколько сотен человек, в том числе главы соседних муниципальных округов, депутаты и коллеги Заура Гурциева. В частности, выразить соболезнования семье погибшего приехали глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Ставрополя Иван Ульянченко.

«От нас ушел человек, который за такой короткий срок проявил себя как настоящий патриот, соратник и друг, принципиальный и волевой, мужественный и отзывчивый, готовый принимать решения и нести за них ответственность»,— приводит пресс-служба администрации слова господина Ульянченко.

По данным следствия, взрыв в Ставрополе 29 мая произошел из-за срабатывания предположительно самодельного взрывного устройства. Вместе с господином Гурциевым погиб его 29-летний знакомый. Возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет версию о возможной причастности украинских спецслужб.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Подрыв расследуют как убийство».