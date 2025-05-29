СКР установил личность второго погибшего при взрыве в Ставрополе

Следственный комитет РФ (СКР) подтвердил, что при взрыве в Ставрополе погиб первый заммэра города Заур Гурциев. Вторым погибшим оказался его 29-летний знакомый, являющийся местным жителем, следует из пресс-релиза краевого СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Следствие рассматривает несколько версий взрыва, в том числе террористический акт. Также у СКР есть основания полагать, что «преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства».

Ночью 29 мая в Ставрополе взорвалось неизвестное устройство. СКР возбудил дело по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств). По данным «Интерфакса», у одного из двух мужчин была граната, она и взорвалась. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не исключил причастность Украины ко взрыву.