Медиалогия: «Ъ» стал лидером рейтинга по цитируемости в соцмедиа

«Ъ» занял первое место в рейтинге по цитируемости в социальных медиа. Самыми читаемыми материалами в соцсетях стали: статья о переходе ГК «Конкорд» структурам Года Нисанова и Зараха Илиева, а также текст о задержании вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева. Это следует из рейтинга «Медиалогии» о самых цитируемых СМИ за апрель 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Топ-5 газет в апреле 2025 года по цитируемости в соцмедиа:

«Ъ»; «Известия»; «Аргументы и факты»; «Ведомости»; «Российская газета».

Также «Ъ» занял второе место в десятке самых цитируемых газет, уступив лишь «Известиям». Вместе с тем «Ъ FM» занял пятое место в рейтинге самых цитируемых радиостанций в соцмедиа. На первом месте в этом рейтинге — радиостанция «Говорит Москва», следом идет Sputnik, после него — Business FM.

Самыми цитируемыми агентствами в апреле стали ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс», журналами — Forbes, The Voice и «Профиль», телеканалами — РЕН ТВ, «Первый канал» и «Россия 1». Среди интернет-ресурсов лидируют RT, РБК и «Газета.Ru».