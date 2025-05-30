Теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый круг Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), уступив в матче третьего раунда американцу Томми Полу. Общий призовой фонд турнира составляет €56,3 млн

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Карен Хачанов

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Встреча, продлившаяся 4 часа 7 минут, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 6:3. Карен Хачанов занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Томми Пол — 12-е. В следующем круге американец сыграет против австралийского спортсмена Алексея Попырина.

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Он завершится 8 июня. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас.

Таисия Орлова