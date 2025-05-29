Краснодарский край лидирует среди туристических направлений у местных жителей

Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции в выборе мест отдыха среди местных жителей. По данным исследования, самыми востребованными месяцами для отпуска у кубанцев являются июль (42%) и август (40%), пишет «“КП” - Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Значительную популярность также имеют сентябрь (39%) и октябрь (22%), составляющие бархатный сезон, когда количество туристов на курортах уменьшается, а цены снижаются. Раннее лето — май и июнь — привлекают 19% и 22% опрошенных соответственно.

«Летом и в бархатный сезон традиционно лидируют пляжные курорты — Краснодарский край и Крым, среди зарубежных — Абхазия и Турция», — отметила Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей Островок.

Помимо своего региона, жители Кубани часто выбирают для летнего отпуска Санкт-Петербург и Алтайский край. Из зарубежных направлений популярностью пользуются Абхазия, Турция и Беларусь, а также Италия, Китай и ОАЭ.

Около 46% опрошенных предпочитают пляжный отдых. Активные виды туризма, включая походы, велотуры и горные экскурсии, в сумме выбирают 42% респондентов. Спа-отели и санатории занимают третью позицию с 35%, а экскурсионные туры и отдых на даче — 29%.

Десятая часть опрошенных готова потратить на отдых более 100 тыс. руб., 4% планируют расходы от 80 до 100 тыс. руб., 7% — от 60 до 80 тыс. руб., 12% — от 40 до 60 тыс. руб. Пятая часть респондентов (22%) рассчитывает потратить от 20 до 40 тыс. руб., а 19% намерены уложиться в сумму до 20 тыс. руб. При этом четверть опрошенных еще не определились с бюджетом.

Алина Зорина