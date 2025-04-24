Большинство россиян выберут Краснодарский край для семейных путешествий летом

Согласно исследованию сервиса бронирования «Отелло», 54% россиян намерены провести летний отпуск 2025 года с семьей и детьми. Из всех опрошенных 85% планируют путешествовать летом, причем 69% выбирают внутренние направления, а 16% — зарубежные. Остальные 15% проведут каникулы дома, на даче или вовсе отложат отпуск на другой сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Лидером среди внутренних направлений для семейного отдыха стал Краснодарский край — его выбрали 37% опрошенных. В пятерку наиболее популярных мест также вошли Санкт-Петербург (21%), Алтай (21%), Байкал (17%) и Казань (14%).

Среди зарубежных направлений лидирует Турция — ее предпочли 44% респондентов, планирующих международные поездки. Далее следуют ОАЭ (26%), Египет (22%) и Таиланд (14%).

Семейные туристы в большинстве случаев (51%) выбирают двухнедельный отдых. Значительная часть (28%) предпочитает более длительные поездки — на три недели или месяц. Самый популярный транспорт для семейных путешествий — авиасообщение (44%), за ним следуют автомобиль (27%) и железнодорожный транспорт (25%). При этом для внутрироссийских маршрутов чаще используется личный автотранспорт.

Для проживания семьи преимущественно выбирают квартиры или апартаменты (35%) и четырехзвездочные гостиницы (31%). Наименее востребованы хостелы (3%), бутик-отели (2%) и глэмпинги (2%).

Бюджет на проживание во время семейного отпуска варьируется: 20% готовы потратить более 150 тыс. руб., 19% закладывают от 30 до 60 тыс., 17% — от 10 до 30 тыс. При этом затраты существенно различаются в зависимости от направления: для отдыха в России большинство планирует потратить 30–60 тыс. руб., а для путешествий за границу — свыше 150 тыс.

Вячеслав Рыжков