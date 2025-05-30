Захарова раскрыла детали о посредниках на встрече России и Украины в Стамбуле

Речи о посредничестве турецкой стороны во втором раунде переговоров России и Украины в Стамбуле не идет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Разумеется, мы глубоко признательны турецким друзьям за гостеприимство и создание ими как хозяевами переговорной площадки необходимых комфортных условий для работы,— отметила госпожа Захарова. — Однако о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет».

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. В Киеве еще не дали согласия, указав, что ожидают от России меморандума с условиями прекращения огня. Возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский предлагал обменяться меморандумами на встрече.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог посоветовал Украине не делать заявлений об отказе от переговоров с Россией. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что российская и украинская делегации проведут второй раунд переговоров на следующей неделе, говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

О перспективах новой встречи в Стамбуле — в материале «Ъ» «Наблюдатели настроены скептически».

Анастасия Домбицкая