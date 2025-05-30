Суд отказал владельцам «Волгонефть» в создании фондов для выплат компенсаций

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство судовладельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» о создании фондов ограничения ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В начале марта 2025 года владельцы затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» инициировали создание компенсационных фондов объемом свыше 1 млрд руб. для возмещения ущерба от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Гарантии должны были действовать до 16 декабря 2030 года с учетом срока исковой давности по искам. Ходатайство подали представители компаний-судовладельцев в ходе рассмотрения иска ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть».

«В удовлетворении ходатайства ООО "Каматрансойл" и ЗАО "Волгатранснефть" о создании фондов ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью отказать»,— огласила решение судья.

«Морспасслужба» требует через суд компенсацию за проведение работ по ликвидации последствий крушения танкеров. Предварительная сумма составляет 314,5 млн руб., но будет увеличиваться по мере продолжения работ.

Ответчиками по делу выступают ООО «Каматрансойл» (судовладелец «Волгонефть-212»), ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239»), а также страховые компании «ВСК» и «Абсолютстрахование».

В декабре 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, что привело к экологической катастрофе, в том числе загрязнению мазутом побережья Краснодарского края. На берег вынесло не менее 3 тыс. т мазута.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что правительство России выделило дополнительно 7,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Ранее на ликвидацию ЧС власти уже направили более 1 млрд руб.

Также стало известно, что песок с мазутом, доставленный компанией «Южный город» с побережья Анапы на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области, вывезут на кубанский полигон. Предприятие заключило соответствующее соглашение. По состоянию на 29 мая, из донского региона с начала недели вывезли более 550 т песка с мазутом обратно в Краснодарский край за свой счет.

Анна Гречко