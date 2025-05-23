Замазученный песок из Ростовской области вернут в Краснодарский край

Песок с мазутом, доставленный компанией «Южный город» с побережья Анапы на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области, вывезут на кубанский полигон. Предприятие заключило соответствующее соглашение, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первые 200 т песка обещают вывезти уже в понедельник, 26 мая. Завершить работы по вывозу планируют в течение двух недель. Контролировать процесс будет министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Ранее компания «Южный город» заключила контракт с краснодарским МЧС на вывоз с побережья Анапы 52 тыс. т замазученного песка на полигон в Семикаракорском районе. В январе объект проверили представители региональных Роспотребнадзора, минприроды и прокуратуры. По итогам мониторинга Юрий Слюсарь признал полигон неподготовленным для очистки песка от мазута.

В середине февраля 2025 года врио губернатора Ростовской области раскритиковал идею транспортировки загрязненного песка из Анапы в донской регион. 25 апреля он пообещал депутатам донского парламента, что привезенный на полигон песок не будет утилизироваться там, а будет транспортирован для этих целей в другой регион.

В декабре 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, что привело к экологической катастрофе, в том числе загрязнению мазутом побережья Краснодарского края. На берег вынесло не менее 3 тыс. т мазута.

Нурий Бзасежев