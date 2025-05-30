Кремль: Путин «за» встречу с Зеленским и Трампом, но требуется подготовка

Президент России Владимир Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что такие контакты востребованы, но требуют подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он "за" контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы. Но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне»,— сказал пресс-секретарь российского президента на пресс-колле.

На этой неделе Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Американский президент допустил такую возможность. Кремль ее также не исключил. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара готова организовать подобный саммит с участием турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана.

Лусине Баласян