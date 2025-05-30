Глава МЧС после масштабных атак БПЛА посоветовал россиянам сохранять спокойствие

Сохранение спокойствия является «универсальной рекомендацией» для граждан при атаках беспилотников. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на встрече с журналистами.

«Старайтесь сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке»,— призвал господин Куренков и добавил, что «паника всегда дезориентирует».

Также он посоветовал повышать уровень знаний по вопросам безопасности. Глава МЧС отметил, что после начала СВО специалисты ведомства разработали памятки для населения. В них рассказывается, как правильно действовать при атаке БПЛА или ракетной угрозе, если человек находится в помещении, на улице, в транспорте.

В ночь на 29 мая в результате атаки беспилотников был поврежден многоэтажный жилой дом на проспекте Вернадского в Москве. Во дворе ЖК в подмосковном Одинцово при падении обломков дрона были повреждены автомобили. Аэропорт Внуково приостанавливал работу. Следующим утром Минобороны сообщало, что было сбито 48 БПЛА над семью российскими регионами.

Днем ранее при подлете к столице были сбиты более 30 беспилотников. Аэропорты московского авиаузла приостанавливали прием и отправку рейсов. 23 мая Минобороны сообщало, что за трое суток над территорией РФ были сбиты более тысячи дронов.