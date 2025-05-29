В Москве обломки дрона повредили фасад жилого дома на проспекте Вернадского
Появилось видео последствий атаки дронов ВСУ на ЖК на проспекте Вернадского
В Москве на проспекте Вернадского сбитый беспилотник ВСУ повредил фасад жилого дома и выбил два окна на двух этажах. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб»,— написал в своем Telegram-канале господин Собянин.
Также мэр Москвы сообщил, что в ночь на 29 мая средства ПВО сбили три украинских беспилотника, атаковавших Московский регион.