За ночь сбили 48 БПЛА над семью российскими регионами

В период с 20:00 мск 28 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, больше всего БПЛА — 30 — сбили над территорией Белгородской области. По четыре дрона уничтожили над Орловской и Рязанской областями и Крымом, три — над Московской областью, два — над Брянской областью, один — над Тамбовской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что пострадавших и разрушений на земле нет. В Москве БПЛА сбили в районе одного из домов на проспекте Вернадского. Мэр города Сергей Собянин заявил об отсутствии жертв и серьезных повреждений на месте ЧП. Власти Белгородской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областей, а также Крыма пока никак не комментировали ночные атаки.