Задержаны подозреваемые в совершении терактов в РФ, включая Тюменскую область

Шестерых жителей России задержали по подозрению в поджогах железнодорожных объектов в Тюменской области, а также в Новгородской и Ленинградской, сообщил «Ъ» в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ФСБ, жители в возрасте 23, 22, 23 и 15 лет по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги транспортной инфраструктуры и декораций к празднованию 80-летия Победы. В ходе допросов они рассказали, что телефонные мошенники заставили их перевести им деньги в размере от 100 тыс. до 1 млн руб., а после этого им позвонили неизвестные, которые от лица сотрудников правоохранительных органов и спецслужб угрожали им уголовной ответственностью за перевод денег ВСУ. Под предлогом участия в проверке защищенности объектов неизвестные склонили их совершению поджогов. За это россиянам грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в конце года Центральное МСУТ СКР предъявило обвинение двум подросткам по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Несовершеннолетние подожгли железнодорожный снегоуборщик в Тобольске (Тюменская область). Ранее Ленинский районный суд Тюмени также отправил 14-летнего школьника в СИЗО за приготовление к теракту. По версии следствия, в конце ноября мальчик получил в мессенджере от неизвестного задание поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях на 2145-м км станции Войновка.

Ирина Пичурина