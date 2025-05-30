ФСБ сообщила о задержании шести россиян по делу о поджоге транспортных объектов

Силовики возбудили уголовное дело по статье о теракте в отношении шести граждан России. Они подозреваются в поджоге объектов транспортной инфраструктуры, а также декораций в честь 80-летия Победы. Подозреваемые задержаны, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, задержанные 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения действовали в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях. Они выполняли задания украинских спецслужб. В ходе допроса подозреваемые пояснили, что по требованию мошенников они перевели от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.

После этого злоумышленники связались с жертвами под видом правоохранителей и сотрудников спецслужб. Они угрожали задержанным уголовной ответственностью за финансирование ВСУ. Под предлогом проверки безопасности злоумышленники склонили жертв к поджогу железнодорожных объектов, говорится в заявлении.

В телефонах подозреваемых обнаружены переписки со злоумышленниками. Они связывались с задержанными через Telegram. На допросе один из задержанных сказал, что осознавал возможные последствия поджога. Подозреваемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.