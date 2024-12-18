В Тюмени восьмиклассника отправили в СИЗО по обвинению в приготовлении к теракту

Ленинский районный суд Тюмени отправил 14-летнего школьника в СИЗО до 14 января, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Подросток обвиняется в приготовлениях к теракту (ч.1 ст. 30, п. «а» ч.1 ст. 205 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам дела, в конце ноября мальчик получил в мессенджере от неизвестного задание поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Он подговорил помочь ему своего 13-летнего друга, тот согласился. Школьники приобрели растворитель «Уайт-Спирит», взяли железный лом и отправились 30 ноября на 2145-м км станции Войновка в Ленинском районе Тюмени, чтобы поджечь там релейный шкаф. По пути они увидели незнакомца и убежали, побоявшись, что их заметят.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в полицию обратилась мама 13-летнего мальчика, которая узнала, что друг предлагал ему совершить преступление. При этом ее сын еще не может нести уголовную ответственность в силу возраста.

Анна Капустина