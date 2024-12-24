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Двум подросткам предъявлено обвинение за поджог на железной дороге в Тобольске

Центральное МСУТ СКР предъявило обвинение двум подросткам по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Как сообщили в пресс-службе ведомства, несовершеннолетние подожгли железнодорожный снегоуборщик в Тобольске (Тюменская область).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Обвиняемые в конце декабря 2024 года совершили террористический акт на железнодорожном объекте в черте города Тобольск. С указанной целью злоумышленники совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на ст. Тобольск Свердловской железной дороги», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что обвиняемых задержали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области совместно с УТ МВД по Уральскому федеральному округу.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Ленинский районный суд Тюмени отправил 14-летнего школьника в СИЗО за приготовление к теракту. По версии следствия, в конце ноября мальчик получил в мессенджере от неизвестного задание поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях на 2145-м км станции Войновка. Он подговорил помочь ему своего 13-летнего друга, тот согласился. Задуманное они не сумели довести до конца, так как увидели незнакомца и убежали, побоявшись, что их заметят.

Мария Шараева

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