СМИ: Израиль и «Хамас» договорились о 60-дневном прекращении огня

Израиль и палестинское движение «Хамас» пришли к соглашению о 60-дневном прекращении огня. Об этом сообщают «Аль-Арабия» и «Аль-Хадас» со ссылкой на источники. По их словам, президент США Дональд Трамп объявит детали перемирия в Газе в ближайшие несколько часов.

По словам источников «Аль-Арабия», спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф был проинформирован о том, что обе стороны согласны с условиями прекращения огня.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что получил проект соглашения о прекращении огня. По данным телеканала, план спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа предполагает, что Вашингтон Каир и Доха будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в течение 60 дней с момента заключения соглашения. Они же выступят гарантами в случае его продления.

План Стива Уиткоффа также предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней, освобождение 10 живых заложников и возвращение останков 18 погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Переговоры о постоянном прекращении огня начнутся в первый день прекращения огня. На десятый день «Хамас» предоставит полный список всех заключенных. Предполагается, что сразу после того, как «Хамас» согласится с условиями, в анклав будет доставлена гуманитарная помощь.

Анастасия Домбицкая