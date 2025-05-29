Суд продлит блокировку указа Трампа о запрете Гарварду зачислять иностранных студентов

Как сообщает NBC News, федеральная судья Эллисон Берроуз продлила свой временный запрет на исполнение указа Дональда Трампа, запрещающего Гарвардскому университету принимать иностранных студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из кампусов Гарвардского университета

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters Один из кампусов Гарвардского университета

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Администрация президента запретила Гарвардскому университету зачислять иностранных студентов 22 мая. Это стало наказанием за отказ руководства вуза запрещать пропалестинские акции протеста в стенах университета, а также сворачивать программы инклюзивности. Однако уже через несколько часов после публикации этого указа судья Берроуз ввела временный запрет на его применение.

Минувшей ночью администрация Дональда Трампа уведомила университет, что даст Гарварду 30 дней на обжалование решения об отзыве лицензии, дающей право принимать студентов из-за рубежа. Берроуз заявила, что оставит в силе временный приказ до тех пор, пока его не заменят предварительным судебным запретом.

На днях стало известно о намерении администрации президента США в целом ужесточить требования к приему иностранных студентов в американские вузы. В рамках подготовки к новой форме проверки администрация уже приказала посольствам и консульским отделам страны прекратить назначать новые собеседования на получение студенческой визы. При этом граждане Китая де-факто практически лишились возможности получения виз такого типа.

Подробнее о ситуации — в материале «Американские вузы расчищают для американцев».

Кирилл Сарханянц