Трамп может ужесточить требования к приему иностранных студентов в США

Администрация Дональда Трампа готовит введение нового требования ко всем иностранным студентам, желающим обучаться в США. По данным Politico, президент намерен ужесточить проверку потенциальных абитуриентов, дополнив процедуру проверкой их аккаунтов в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Faith Ninivaggi / Reuters Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

По данным издания, в рамках подготовки к новой форме проверки администрация уже приказала посольствам и консульским отделам страны прекратить назначать новые собеседования на получение студенческой визы.

Решение об ужесточении проверок потенциальных студентов американских вузов последовало за многомесячной борьбой Дональда Трампа с администрацией Гарвардского университета. 22 мая президент запретил Гарварду зачислять иностранных студентов, обвинив руководство учебного заведения в поддержке антисемитизма из-за многочисленных акций в поддержку Палестины, проходивших в стенах вуза после начала военной операции Израиля в секторе Газа.

Ранее Министерство образования США лишило Гарвард госфинансирования и множества грантов. Также ведомство уведомило университет, что тот не получит ни одного нового гранта от правительства, пока не запретит пропалестинские акции протеста в вузе и не свернет программы инклюзивности.

Кирилл Сарханянц