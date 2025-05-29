ЦБ понизил курс доллара девятый раз подряд

Банк России установил на 30 мая официальный курс доллара на уровне 78,49 руб. Официальный курс евро на ту же дату снижен до 88,94 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Накануне курс американской валюты, установленный ЦБ, падал на 0,01 руб.— до 79,6 руб. Одновременно с ним на 56 коп. (90,33 руб.) опускался курс евро. Это было восьмое снижение подряд. На прошлой неделе ЦБ впервые с мая 2023 года установил курс доллара ниже 80 руб.

На внебиржевом рынке Forex доллар торгуется по 78,54 руб./$, следует из данных Investing.com. Евро — по 89,09 руб./€.

Подробности — в материале «Ъ» «Рубль крепчает».