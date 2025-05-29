В Москве усиливается дефицит офисных площадей

На рынке офисной недвижимости Москвы замедлился ввод в эксплуатацию новых объектов, заявила руководитель по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По ее словам, в период с декабря по апрель сдали только один объект класса B+, что менее 1% от прогнозируемого ввода за год. При этом доля свободных площадей продолжает снижаться, а запрашиваемые ставки, наоборот, растут.

«Наблюдается явный разрыв между субрынками. С одной стороны, есть «Москва-Сити» или Ленинградка, где сохраняется ажиотаж и конкуренция и по-прежнему высокий спрос. Но при этом есть и другие удаленные локации, где наблюдается рост вакансии и ставки на невысоком уровне»,— рассказала госпожа Белова на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

По данным IBC Real Estate, вакансия в Москве по итогам первого квартала составила 4,6%, снизившись на 0,2 п. п. за квартал и на 2,8 п. п. год к году. В наиболее востребованных районах качественные предложения в аренду единичны — вакансия по зданиям класса Prime и A не превышает 3%.

Как ранее писал «Ъ», низкая вакансия на рынке классических и сервисных офисов в основных деловых районах Москвы подталкивает ставки аренды в таких помещениях к быстрому росту. Только за январь—март 2025 года арендные ставки в классических офисах класса А в «Москва-Сити» и центре города выросли на 41–47%. В коворкингах тех же районов этот показатель увеличился на 42–53%.