Фидан: Россия может оказаться в невыгодном положении, если не проявит гибкость

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США, если не продолжит проявлять гибкость в мирном процессе вокруг Украины. Об этом турецкий министр заявил перед визитом в Киев. По его словам, Украина и Европа проявили гибкость в вопросе адаптации к позиции США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«США также играют важную роль (посредника.— "Ъ"),— цитирует Хакана Фидана агентство Anadolu.— У президента США Дональда Трампа есть воля, которую он продемонстрировал с самого начала. Украинская и европейская стороны проявили гибкость относительно адаптации к позиции США. Не проявляя аналогичную гибкость, Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США».

29 мая Хакан Фидан посетит Киев для обсуждения переговорного процесса по Украине. У турецкого министра запланированы встречи с украинскими официальными лицами, в том числе с президентом страны Владимиром Зеленским.

26–27 мая глава МИД Турции находился с визитом в России. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским, а также главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам визита господин Фидан сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным получил реакцию Москвы на переговорный процесс с Киевом. Министр назвал долгосрочное прекращение огня более реалистичным из возможных решений.

О визите Хакана Фидана в Москву — в материале «Ъ» «Россия ставит на Стамбул».

Анастасия Домбицкая